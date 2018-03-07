Командир экипажа МКС поздравил женщин с 8 марта

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Командир экипажа 55-й экспедиции на Международную космическую станцию Антон Шкаплеров с орбиты поздравил женщин Земли с наступающим праздником. Роскосмос выложил видеообращение на YouTube.

"Дорогие дамы! Поздравляю вас с космической орбиты и желаю в этот замечательный весенний день любви и счастья, красоты и радости! Ради вас, наших мам, жён, сестер, подруг, дочерей мы, мужчины, готовы на подвиг", — сказал он.

В феврале Антон Шкаплеров и его напарник Александр Мисуркин установили новый рекорд по продолжительности работы в открытом космосе среди российских космонавтов — 8 часов 12 минут. Благодаря этому на отечественном сегменте МКС вскоре появится техническая возможность передавать большой поток информации через спутники "Луч". Это избавит от необходимости "одалживать" высокоскоростной интернет у американских коллег.