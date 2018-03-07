Минприроды отобрало пять самых ярких сотрудниц российских заповедников

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Профессионально защищать природу сможет не каждый, это требует не только обширных знаний, но и лучших человеческих качеств. Сегодня всё, что связано с обеспечением охраны, безопасности и порядка в заповедниках, является ответственностью мужчин. Между тем на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) работает много женщин. Их усилиями создаются условия для сохранения редких видов животных и растений, они занимаются научными исследованиями, проводят экскурсии, устраивают эколого-просветительские акции и даже борются с браконьерами и работают лесничими.

Накануне женского дня информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела Минприроды России отобрал пятёрку самых прекрасных и заботливых хранительниц дикой природы.

В настоящее время в России насчитывается 105 заповедников, 54 национальных парка, 57 государственных заказников и 17 памятников природы федерального значения, подведомственных Минприроды России. Семь самых посещаемых ООПТ были отобраны для проведения приоритетного проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть". Это заповедники Кавказский и Байкало-Ленский, национальные парки Куршская коса, Кисловодский, Лосиный остров, Прибайкальский, Русская Арктика, Сочинский. Здесь будут создаваться модели экологического туризма для дальнейшего тиражирования по всей стране.

Первооткрывательница диких пчёл

Ольга Морозова работает в Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике (Карачаево-Черкессия) уже 42 года, сюда она пришла после окончания Кубанского государственного университета в 1976 году. Её родители были орнитологами и всю жизнь посвятили изучению птиц. Сначала она работала экскурсоводом, затем лаборантом, фенологом, а с 2000 года занялась любимым делом – энтомологией. Сегодня она занимает должность старшего научного сотрудника.

"За годы работы Морозовой удалось открыть на территории заповедника 180 видов диких пчел, причем в своей практике она пользуется методом "индивидуального сбора". Проще говоря, ходит по склонам Главного Кавказского хребта и ловит каждую пчелу сачком. В свои 62 года она с легкостью покоряет высоты до 3,2 тысячи метров в поисках своих полосатых подопечных. Выше пчелы уже не живут", – рассказали в Минприроды.

В настоящее время самое главное желание Морозовой – чтобы её заповедный край как можно дольше оставался нетронутым. Её дочь тоже занимается изучением природы, шесть лет назад защитила диссертацию по орнитологии.

© Фото предоставлено Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела Ольга Морозова © Фото предоставлено Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела Ольга Морозова

Тебердинский заповедник широко известен, в том числе своей научной деятельностью. Каждые пять лет сюда приезжают эксперты из Швейцарии и неизменно восторгаются уникальной природой – горами, альпийскими лугами и прозрачными водоемами. Река Муруджу, впадающая в Теберду, является одной из самых чистых в мире — на один кубический метр её воды приходится всего 3 грамма примесей.

Первая против браконьеров

Двадцатилетняя Стефания Сошенко — первая девушка в стране, которую приняли в состав оперативного отряда по борьбе с браконьерством. "Заповедное Подлеморье" (объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка) решило провести необычный эксперимент — создать отряд государственных инспекторов по охране природы, состоящий из приезжих людей. Это была вынужденная мера: среди местного населения очень развито своячничество — "брат за брата", "сват за свата". Во многом это помогает людям выживать в суровых условиях Сибири, но охране природы только мешает.

"Узнав от знакомых о том, что командир отряда Артур Мурзаханов набирает молодых людей в свою оперативную группу, Стефания решила все бросить и уехать на Байкал. Желающих примерить на себя роль государственного инспектора на берегах самого знаменитого озера страны оказалось немало, однако спартанские условия проживания – сибирские морозы, далекий кордон, окруженный тайгой, отсутствие водопровода и центрального отопления, уже в первый месяц отсеяли большинство смельчаков. Но Стефании такой уклад жизни оказался не в тягость", – рассказали в Минприроды.

© Фото предоставлено Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела Стефания Сошенко © Фото предоставлено Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела Стефания Сошенко

Командир отряда Мурзаханов долго присматривался перед тем, как взять Стефанию в отряд, основу которого составляют мужчины, ранее служившие в разведке, десанте и других силовых структурах. Однако своей жизненной стойкостью, умением работать в команде и стремлением защищать природу Стефания доказала, что достойна встать в один ряд с участниками "заповедного спецназа" – такое название отряду дали местные жители за эффективную борьбу с браконьерством.

Впрочем, пускать в ход навыки спецназовца ей приходится не часто, поскольку присматривать нужно в основном за туристами, которые не соблюдают правила посещения "Заповедного Подлеморья" просто по незнанию – например, мусорят или устраивают стоянки в неположенных местах. Таких "заповедный спецназ" просвещает: показывает фотографии и обучающее видео, устраивая лекции прямо на пляжах Байкала. А если дело все-таки доходит до составления протокола о нарушении, то, по словам Стефании, никто из туристов ей никогда не хамит и не грубит. Наоборот, чаще говорят: "Спасибо, теперь мы понимаем, что были неправы".

© Фото предоставлено Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела Стефания Сошенко © Фото предоставлено Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела Стефания Сошенко

"Свое место работы – "Заповедное Подлеморье" — я очень люблю. Оно отличается от остальных особо охраняемых природных территорий Байкала тем, что находится на полуострове Святой нос, за счет чего обладает особым микроклиматом. Туристы часто встречают на полуострове животных – лис, соболей, иногда даже крайне осторожных выдр. Мы этим очень гордимся – значит, хорошо работаем, охраняя уникальную флору и фауну озера", – рассказала Сошенко.

В настоящее время параллельно со своей работой, Стефания получает высшее образование по специальности "эколог" и мечтает о том, чтобы заповедные места нашей страны больше интересовали молодежь, а экологические туры стали модными.

Проводница по "Русской Арктике"

Самое любимое место молодой сотрудницы национального парка "Русская Арктика" Дарьи Антуфьевой – это бухта Тихая на острове Гукера, архипелага Земля Франца Иосифа. Там расположена полярная станция, в перестроенных зданиях которой в летнее время живут сотрудники парка. Неподалеку от станции расположена скала Рубини с одним из самых крупных птичьих базаров.

© Фото предоставлено Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела Дарья Антуфьева © Фото предоставлено Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела Дарья Антуфьева

"Этот суровый край всегда был мечтой девушки. Окончив Архангельский Северный Арктический федеральный университет и защитив диплом на тему "Способы перевода топонимов русской Арктики на английский язык в разных типах текстов", Дарья в качестве переводчика отправилась в экспедицию "Арктический плавучий университет" на корабле "Профессор Молчанов". Там, познакомившись с сотрудниками нацпарка, она узнала, что для неё есть место специалиста в отделе экопросвещения и туризма "Русской Арктики", – рассказали в Минприроды.

В начале июня первые круизы отправятся к Земле Франца-Иосифа и Северному полюсу, и в обязанности девушки будет входить сопровождение туристов. Участники экспедиций задают много вопросов, поэтому сопровождающий должен обладать разносторонними знаниями о флоре и фауне Арктики, а также об истории, геологии и даже гляциологии – науке о природных льдах. Дарья считает, что каждый, кто хоть раз побывает в Арктике, навсегда оставит в этом суровом, но красивом краю свое сердце.

© Фото предоставлено Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела Дарья Антуфьева © Фото предоставлено Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела Дарья Антуфьева

Старшая по лосям

Елизавета Арсеньева уже три года занимает должность начальника отдела науки и экологического просвещения национального парка "Лосиный остров", расположенного в Москве и Подмосковье. Проводя экскурсии по Лосиной биостанции, она рассказывает посетителям о спасении и возвращении в природу этих удивительных животных.

"Иногда лосята попадают в беду и остаются без матери. Таких особей биостанция забирает, выкармливает, выращивает до наступления половой зрелости и выпускает в природу, предварительно надев ошейник с датчиком слежения. Перемещение животных удается фиксировать год или два, пока не сядет батарейка", – рассказала Арсеньева.

© Фото предоставлено Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела Елизавета Арсеньева © Фото предоставлено Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела Елизавета Арсеньева

Сотрудники нацпарка до сих пор встречают в лесу лосиху, которую выпустили больше пяти лет назад. Несмотря на то, что она прекрасно приспособилась к жизни в дикой природе и приносит потомство, животное продолжает откликаться на своё имя и приходить к людям, воспитавшим её.

"В мире нет подобных аналогов, когда столь обширная заповедная территория находилась бы в черте большого города. Эта особенность дает сотрудникам возможность изучать влияние близости городской среды на обитателей нацпарка. Например, вороны, которых в "Лосином острове" очень много, научились использовать блага цивилизации в своих целях. Эти птицы очень любят устраивать гнезда на опорах ЛЭП, потому что они высокие и с них хорошо просматриваются окрестности", – отметили в Минприроды.

© Фото предоставлено Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела Елизавета Арсеньева © Фото предоставлено Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела Елизавета Арсеньева

В общей сложности в "Лосином острове" обитают 170 видов пернатых. В основном – воробьинообразные, но встречаются и редкие птицы. Весной, пролетая мимо Москвы, на берегах Яузы ежегодно останавливается, чтобы подкормиться, краснокнижный орлан-белохвост.

Одним из главных достижений за три года работы в "Лосином острове" Елизавета считает участие в выпуске двух книг – "Определителе млекопитающих "Лосиного острова" и "Определителе водоплавающих птиц "Лосиного острова". Сейчас к печати готовятся еще несколько изданий по другим видам птиц и растениям.

© Фото предоставлено Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела Елизавета Арсеньева © Фото предоставлено Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела Елизавета Арсеньева

Лесничая на курорте

Людмила Михайловна Черновойтова — лесничий в национальном парке "Кисловодский" (Ставропольский край). Эту должность она получила в мае прошлого года, но с лесным хозяйством связана вся её жизнь – в разные годы она занималась наукой, преподавала, работала в санатории агрономом, озеленителем.

"Еще учась в школе, Людмила решила, что посвятит себя охране природы. Однако добиться цели оказалось непросто — она три раза поступала в Ленинградскую лесотехническую академию. В итоге приняли — за упорство. Спросили: "Приедешь сдавать экзамены в четвертый раз?" Она ответила: "Приеду". И настойчивую абитуриентку взяли. За это стремление Людмила Черновойтова благодарит отца, который, несмотря на то, что был инженером-автомобилистом, очень любил природу и сумел привить это чувство дочери", – рассказали в Минприроды.

Национальный парк "Кисловодский" еще совсем молодой – ему всего второй год. Однако он создан на базе Кисловодского курортного парка, которому в этом году исполняется 195 лет, он требует особого ухода. Среди первых задач Черновойтовой — реконструкция одной из аллей в долине Роз, там предстоит убрать больные деревья и высадить новые. Техника туда не пройдет, поэтому тяжелая работа будет проводиться вручную. Всего в этом году в парке будет посажено около ста деревьев.

© Фото предоставлено Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела Людмила Черновойтова © Фото предоставлено Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела Людмила Черновойтова

"Сегодня Людмила Черновойтова мечтает о том, чтобы Кисловодский национальный парк заблистал. Что касается неженской профессии лесничего, которой она занимается, то, по словам Людмилы, самое главное – это оставить после себя след на этой планете, и лучше всего это сделать, посадив деревья", – отметили в природном ведомстве.