Молодежный парламент при ГД предложит наказывать за травлю в Сети

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Молодежный парламент при Госдуме направит в профильный комитет инициативу об административной ответственности за травлю в интернете и общественных местах после 18 марта, когда депутаты вернутся из регионов, заявила РИА Новости председатель Молодежного парламента при ГД Мария Воропаева.

Как рассказала Воропаева, в среду предложение обсуждалось на экспертном совете по развитию информационного общества и СМИ Молодежного парламента при ГД, по итогам которого была разработана законодательная резолюция.

Воропаева пояснила, что в резолюции предлагается предусмотреть в Кодексе об административных правонарушениях статью об ответственности за травлю в интернете, соцсетях и общественных местах. Кроме того, предлагается разработать социальную рекламу, в которой бы разъяснялась ответственность за травлю. По словам Воропаевой, также предлагается внести изменения в школьные программы по обществознанию, ОБЖ и информатике, добавив в них положения о вопросах кибербезопасности.

"Явление набирает сейчас все большую популярность. Дети, которые с этим сталкиваются, не знают, как себя вести, не понимают, что за такие действия можно быть привлеченным к административной ответственности. Наша задача не только закрепить ответственность и привлекать к ней правонарушителей, но и сделать так, чтобы дети понимали, что безобидная, как они считают, шалость может вылиться в реальное наказание. Это цель всех этих изменений", — заявила Воропаева.

Она уточнила, что резолюция носит концептуальный характер, вопрос о размерах штрафов за травлю в интернете и общественных местах пока обсуждается.

Воропаева добавила, что инициатива будет представлена на рассмотрение комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям.