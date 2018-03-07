Концентрация загрязняющих веществ в Москве находится в пределах нормы

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Разовая концентрация загрязняющих веществ в столице по состоянию на 12.00 среды находится в пределах установленных нормативов, сообщается в справке Мосэкомониторинга о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в Москве.

"В Москве по состоянию на 12.00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов", — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что в четверг влияние циклона будет ослабевать, погоду в Москве постепенно будет определять периферия антициклона, но на рассеивании выбросов в атмосфере указанные перемены существенно не скажутся. "В целом метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере", — добавили в Мосэкомониторинге.

Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона "Ядрово", в министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, а не месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщили, что ввели режим ЧС на полигоне.

Вместе с тем, МЧС уже провело мониторинг состояния атмосферного воздуха по обращениям граждан и не обнаружило угрозы для местных жителей. По результатам экспресс-исследований, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.