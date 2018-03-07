В России женщины увеличивают доходы быстрее мужчин, показало исследование

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Доходы женщин в РФ растут быстрее, чем у мужчин, свидетельствуют результаты предпраздничного исследования банком ВТБ продуктовых предпочтений его розничных клиентов — мужчин и женщин.

"Результаты показали, что женщины увеличивают свои доходы быстрее мужчин (за последние пять лет на 40% против 37%). Кроме того, женщины оформляют больше депозитов и приобретают более дорогие автомобили. При этом транзакции по картам чаще совершают мужчины", — говорится в сообщении банка.

Но большую финансовую ответственность в российских семьях несут именно мужчины, прокомментировал результаты проведенного анализа руководитель департамента розничного CRM и продвижения ВТБ Андрей Кутовой.

"Статистика показывает, что мужчины более активны с точки зрения оформления кредитных продуктов. Они оформляют на 60% больше кредитов наличными, чем женщины, на 44% — ипотеки. Это говорит о том, что в российских семьях финансовую ответственность, по большей части, берет на себя именно "сильный пол", — говорится в сообщении.

Среди клиентов ВТБ женщины демонстрируют большую активность, вкладывая свои средства в депозитные продукты. Количество договоров на открытие вклада у женщин на 70% больше, чем у мужчин – почти 475 тысяч против 281 тысячи. Однако общее количество приобретаемых автомобилей всё же у мужчин – вдвое больше. При этом средний размер вклада на 17% больше все же у мужчин.

Количество оформленных кредитных карт больше у мужчин – на 25%. За последние пять лет число транзакций у мужчин выросло в три раза, у женщин – в 2,5 раза.