Власти продолжат поддерживать добровольцев, заявил Путин

САМАРА, 7 мар — РИА Новости. Власти будут продолжать поддерживать волонтеров, для их работы нужно формировать понятные условия, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

"Вместе с вами, безусловно, продолжим работу по поддержке добровольчества. Следует помогать органам власти на всех уровнях формировать удобные понятные условия для работы волонтеров", — сказал Путин.

"Также просил бы вас отдельно затронуть вопросы о развитии движения наставничества. Считаю это одной из ключевых задач агентства. Мы понимаем, насколько это важно: из рук в руки, от сердца к сердцу передавать не только компетенцию, но и любовь к своему делу", — добавил президент.