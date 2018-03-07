Различий в правах мужчин и женщин быть не должно, заявил Путин

САМАРА, 7 мар — РИА Новости. Предстоит сделать многое, чтобы не было различия в правах женщин и мужчин, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы все время говорим о необходимости уравнивания в правах мужчин и женщин по всем направлениям. И здесь еще звучало, что женщинам сложнее. Действительно, есть такой подход и понимание, что сегодняшний мир, вообще мир мужской. И это обратная сторона медали о равенстве или неравенстве прав. В этом отношении мы еще правда многое должны сделать, чтобы никакого различия не было в правах", — сказал Путин на встрече с женщинами-предпринимателями.

"Но все-таки в нашем культурном коде есть некоторые ценности, которые, я считаю, являются для нас основополагающими: у нас женщина остается женщиной, мужчина остается мужчиной. Слава богу, у нас нет такого смешения понятий у нас в голове, душе и в нашем культурном коде", — подчеркнул глава государства.

По его словам, женщины, безусловно, имеют многие преимущества, в числе которых обаяние, красота и душевность. "Это то, чем мужчины дорожили, дорожат и всегда будут дорожить", — отметил президент.