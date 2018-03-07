Володин допустил возможную провокацию в скандале со Слуцким

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Проверять и оценивать информацию о домогательствах со стороны депутата ЛДПР Леонида Слуцкого необходимо в рамках закона, не определяя виновных заранее, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Не живите в этих враждебных трендах. Мужчин больше порядочных. Здесь две стороны. Не вставайте на одну сторону. Я ни на чью сторону не встаю и говорю — в рамках закона. Но при этом не будет решения, которое заранее предопределяет, кто виноват", — сказал Володин журналистам в среду.

Спикер также напомнил о принципе презумпции невиновности. При этом он отметил, что нужно проанализировать, не намеренная ли это провокация.

"Истории многолетней давности всплыли именно в этот предвыборный период. Историю продвигают представители "иносми" или СМИ, которые с ними работают", — отметил он.

Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции Леонид Слуцкий "пристает к девушкам-журналисткам". Жириновский ответил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал обвинения поклепом и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Слуцкий отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Позже депутата обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент русской службы BBC Фарида Рустамова. Девушки отметили, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и замглавного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Как ранее заявил глава комиссии ГД по этике Отари Аршба, полученные документы рассмотрят после 18 марта.