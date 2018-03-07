В МЧС рассказали, какие подмосковные районы может затронуть паводок

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Весенние подтопления в Подмосковье могут затронуть 112 населенных пунктов и более 11 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.

"По предварительному прогнозу, в зоны возможного подтопления могут попасть 112 населенных пунктов в 31 муниципальном образовании Московской области с общим количеством 5099 жилых домов и населением 11868 человек", — сказал собеседник агентства.

Подтопления прогнозируются на территории городских округов Дубна, Истра, Кашира, Коломна, Лобня, Люберцы, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Чехов и других, а также в ряде районов.

В зоне возможных подтоплений находятся 42 участка автомобильных дорог протяженностью более 28 километров. Также прогнозируется подтопление 11 автомобильных мостов, в том числе одного низководного через реку Вобля.

В МЧС отметили, что готовы к проведению спасательных работ в зонах возможного подтопления и держат ситуацию под контролем.