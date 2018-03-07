Путин уверен, что россияне не потеряют своей идентичности

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россияне не потеряют своей идентичности, убежден президент РФ Владимир Путин.

"Русские, другие народы России, татары, евреи, кто-то православие принимает, а кто-то из русских принимает ислам, но все равно — это мы", — сказал Путин в документальном фильме "Миропорядок 2018".

Как он отметил, потеря идентичности – это прекращение существования этноса, а в РФ идентичностью очень дорожат.

Президент добавил, что в мире всегда есть пространство для развития. "Всегда что-то не так устроено – в этом и находится механизм развития. Здесь нечему удивляться и нечему пугаться, это неизбежное, вечное, постоянное движение", — сказал российский лидер.

Фильм "Миропорядок 2018" основан на нескольких эксклюзивных интервью президента РФ журналисту Владимиру Соловьеву.