В Москву к 8 марта привезли для продажи 50 миллионов цветов

Праздничный букет в день 8 марта. архивное фото

Праздничный букет в день 8 марта. архивное фото

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Для продажи к 8 марта в Москву привезли 50 миллионов цветов, сообщил в среду мэр города Сергей Собянин.

"К 8 марта предприниматели завезли в Москву 50 миллионов цветов. Несмотря на морозы, весна уже в городе", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в ГБУ "Озеленение" рассказали, что подготовили к продаже 2 миллиона тюльпанов и около 200 тысяч цветов в горшках.

К #8Марта предприниматели завезли в Москву 50 млн цветов. Несмотря на морозы, весна уже в городе. pic.twitter.com/RrpMpIaS90 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 марта 2018 г.

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