В России выявили более 400 случаев завышения цен в отелях перед ЧМ-2018

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор в рамках проверки гостиниц субъектов РФ, в которых будет проходить чемпионат мира по футболу 2018 года, выявил 438 случаев завышения цен на обслуживание, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что Роспотребнадзор проводит проверку гостиниц в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, где будет проходить чемпионат мира по футболу, чтобы не допустить нарушения требований, связанных с гостиничным обслуживанием. Работа в этом направлении проводится в Татарстане, Мордовии, Краснодарском крае, Нижегородской, Калининградской, Волгоградской, Свердловской, Самарской и Ростовской областях.
Ведомство провело 870 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено 1033 дела об административных правонарушениях. Управлениями по субъектам РФ подано 136 исков в суд в защиту неопределенного круга потребителей, сейчас дела готовятся к рассмотрению, уточнили в Роспотребнадзоре.
С 19 февраля работает всероссийская "горячая линия" для потребителей к чемпионату мира по футболу, которая будет доступна до завершения чемпионата. Специалисты Роспотребнадзора консультируют потребителей по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей, дополняется в сообщении.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.