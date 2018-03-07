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Общество

Треть российских мужчин дарят цветы только 8 марта, показало исследование

10:0907.03.2018
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМимоза. Архивное фотоМимоза. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Почти треть мужчин в РФ дарят цветы женщинам только раз в году: 7 или 8 марта, при этом в среднем цена букета составляет 1,9 тысячи рублей, чаще всего цветы покупают мужчины с доходом от 15 до 60 тысяч рублей, говорится в исследовании Сбербанка, проведённом на основании данных о транзакционной активности клиентов в предпраздничные дни 2017 года.

Сбор тюльпанов в тепличном комплексе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Букеты из сухостоя, шоколад и макаруни - мода на подарки на 8 марта

В среднем число транзакций в предпраздничные дни среди клиентов Сбербанка увеличивается на 20%, а траты – на 10,5%, отмечает банк.

"Самой популярной категорией подарков (на 8 Марта) являются цветы – накануне и в день праздника на них тратят почти на 800% больше, чем в обычные дни. При этом 30% мужчин покупают цветы только один раз в году: 7 или 8 марта", — отмечается в сообщении банка.

На втором месте по популярности стоит косметика, парфюмерия и ювелирные изделия, траты в этих категориях увеличиваются в среднем на 140%. На 30–40% растут суммы покупок в магазинах аксессуаров и книжных магазинах, указывает банк.

Средний чек

В среднем на букет цветов 7–8 марта мужчины тратят 1,9 тысячи рублей, что на 14% выше, чем в обычные дни.

"На книги – около 750 рублей, косметику и парфюмерию – 3 тысячи. Средняя стоимость ювелирного украшения – 8,8 тысячи рублей", — приводит статистику крупнейший российский банк.

Праздничный букет в день 8 марта. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Флористы рассказали, какие цветы дарить женщинам на 8 марта

Дарить одежду и технику предпочитают мужчины с доходом около 300 тысяч рублей, а ювелирные изделия – самый популярный вид подарков среди мужчин с доходом от 180 до 210 тысяч рублей.

"В целом на подарки больше всего тратят мужчины с доходом от 150 до 250 тысяч в месяц – их траты в предпраздничные дни растут почти на 25%", — пишут авторы исследования.

Активнее других покупают подарки мужчины 25–55 лет, число их покупок в предпраздничные дни растет на 8–11%. А тратят больше всех мужчины 45–50 лет, суммы их покупок 6–8 марта на 21% выше, чем в другие дни.

Региональные особенности

Активнее всего покупают подарки мужчины в Волгоградской области, Северной Осетии, Саратовской области, Москве и Республике Алтай: в этих регионах траты в предпраздничные дни увеличиваются на 20–25%.

Цветы. Архив
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать цветы

Среди них самые дорогие подарки дарят в Москве – средний чек покупки 8,4 тысячи рублей.

Аксессуары чаще всего дарят в Кабардино-Балкарской республике и в Северной Осетии, книги – в Ивановской, Тамбовской областях и Мордовии, косметику и парфюмерию – в Пензенской, Рязанской областях, цветы – в Татарстане, а ювелирные украшения – в Новгородской и Мурманской областях.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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mma.999
Торговцы цветами печалятся.
10:20
07.03.2018
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