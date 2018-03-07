Разведчица пояснила, почему важно знать, как за границей надевают платья

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Знание мельчайших нюансов повседневной жизни и обычаев той или иной страны, где работают нелегальные разведчики, необходимо для выполнения ими задач, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Международного женского дня российская разведчица-нелегал, ветеран СВР Людмила Нуйкина.

Вместе с мужем Нуйкина работала на нелегальном положении за рубежом. Подробности их работы не раскрываются.

"Наша трудность вначале была связана с советским воспитанием. Все по-другому. Вот как у нас женщины надевают платье? Через голову. А там – только снизу. И все эти мелочи надо знать", — сказала разведчица.

"Все прежние привычки, все домашние навыки надо было убрать", — подчеркнула она.

Один раз она допустила оплошность бытового характера. "Уже когда мы довольно прочно осели за границей, пошли в магазин. И там я набрала кучу рулонов туалетной бумаги. Мы же помнили, как у нас дома с ней плохо было. Взяла машинально про запас", — вспоминает Нуйкина.

"Муж подошел и тихонько говорит — "Ну что ты делаешь?!". Пришлось выложить все из тележки обратно, пока никто не увидел. Он, конечно, потом меня отругал — мол, думать же надо", — добавила она.

А один раз невольно просчет допустил супруг. "Мы же были приучены экономить деньги. И однажды, отправляясь в командировку по делам компании, в которой он работал, муж купил себе билет в эконом-класс. Так его шеф вызвал потом к себе и говорит: "Зачем ты это делаешь? Пойдут же слухи, что наша компания разоряется! Больше так не делай", — рассказала Нуйкина.

Читайте полный текст интервью с Людмилой Нуйкиной >>