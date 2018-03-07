Ветеран СВР рассказала, чем икебана полезна женщинам в нелегальной разведке

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Женщины-нелегальные разведчицы могут не просто заменять своих мужей в этой работе, но и делать даже то, что не могут их супруги – например, приобретать с помощью дамских клубов знакомства, необходимые для получения нужной информации, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Международного женского дня ветеран Службы внешней разведки РФ Людмила Нуйкина.

Вместе с мужем Нуйкина работала на нелегальном положении за рубежом. Подробности их работы не раскрываются.

"Я прошла ту же самую подготовку, что и мой муж. И мы были взаимозаменяемыми. Когда мы были, что называется, "в поле", и он куда-либо отъезжал в командировку, то я полностью заменяла его, делала ту же работу, выходила на связь с Центром", — сказала разведчица.

Вдвоем было гораздо легче работать и с точки зрения безопасности, добавила она.

"Допустим, когда мы встречались с кем-нибудь – на приемах, вечерах, – и он потихонечку наблюдал за мной, а я за ним – кто и как вокруг себя ведет? Потому что он или я могли сами что-то не заметить, а со стороны было видно. Допустим, какой-то человек не один раз подошел, а еще и еще. Значит, ищет встречи, у него есть какая-то заинтересованность", — пояснила она. По словам Нуйкиной, у них с мужем был разработан специальный язык, на котором они друг другу сообщали информацию, предупреждали один другого.

"Были вещи, которые могла сделать только я", — рассказала разведчица. "Нам нужно было общество, в которое входили носители необходимой информации. А жены таких людей общались в женских клубах — например, по обучению мастерству икебаны. Такой клуб посещала и я", — добавила Нуйкина.

"А после занятий мы шли на обед. И, конечно же, там женщины показывали наряды, рассказывали, куда ездили. Начинали хвастаться, чей муж круче. Естественно, к этим женщинам я и пристраивалась. Потому что сначала было знакомство с ними, а затем – с мужьями. Это было удобно тогда, когда мой муж сам непосредственно не мог подойти к интересующему его человеку", — сказала ветеран СВР.

По словам Нуйкиной, икебана – интересное и полезное мастерство. "Она может выступать и в качестве своего рода прикрытия – поучился, посмотрел, и можешь открыть свой небольшой клуб, в который можно было бы приглашать интересных тебе людей", — добавила она.