В Приморье рассказали о состоянии раненной людьми тигрицы

ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Ветеринары в Приморье прооперировали тигрицу, раненную человеком в Хабаровском крае, пока ее состояние тяжелое, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Ранее министерство природных ресурсов Хабаровского края сообщало, что тигрицу нашли на территории государственного природного заказника краевого значения "Матайский". Зверь ранен картечью из гладкоствольного оружия в бедро, район хвоста и живота. Зверя доставили в цент реабилитации МРОО "Центр "Тигр" в Приморье, где специалисты приступили к ее детальному ветеринарному обследованию.

"Сейчас прошла операция, состояние у зверя тяжелое, и давать благоприятные прогнозы пока сложно. Нет крови для переливания. Также все будет зависеть от того, как тигр перенесет первую операцию, потому, что, скорее всего, понадобятся и другие. У зверя повреждены мягкие ткани, но внутренние органы целы", — сказал Арамилев.

По его словам, специалисты сделали все возможное для спасения тигрицы. Полиция сейчас ищет виновников инцидента. Предположительно, зверя ранили уже какое-то время назад. Хищница взрослая – ей около 5-6 лет.