В Приморье рассказали о состоянии раненной людьми тигрицы

ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Ветеринары в Приморье прооперировали тигрицу, раненную человеком в Хабаровском крае, пока ее состояние тяжелое, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Сейчас прошла операция, состояние у зверя тяжелое, и давать благоприятные прогнозы пока сложно. Нет крови для переливания. Также все будет зависеть от того, как тигр перенесет первую операцию, потому, что, скорее всего, понадобятся и другие. У зверя повреждены мягкие ткани, но внутренние органы целы", — сказал Арамилев.
По его словам, специалисты сделали все возможное для спасения тигрицы. Полиция сейчас ищет виновников инцидента. Предположительно, зверя ранили уже какое-то время назад. Хищница взрослая – ей около 5-6 лет.