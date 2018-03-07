Букеты из сухостоя, шоколад и макаруни - мода на подарки на 8 марта

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Приближающийся Международный женский день, который празднуется в России, как ни в одной другой стране, флористы в стране начали планировать еще в ноябре прошлого года — популярность набирают букеты из сухих цветов, а сопутствующие подарки в этом сезоне — шоколад, макаруни и бижутерия, рассказали РИА Новости в цветочных магазинах.
Сухой тренд
В этом году в цветочную моду уверенно входят сухоцветы, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы компании Флорист.ру Талия Ахметова.
"Уже сейчас огромное число магазинов предлагают к празднику собрать букеты из лагуруса, гелиптерума, колосьев, лаванды, хлопка и статицы, украшенные краспедией и ротанговыми шарами. Конечно, такой материал достаточно разнообразный и по своей фактуре, и по оттенкам, а кроме того, такой букет долго сможет радовать свою получательницу", — говорит Ахметова.
По ее словам, более распространенный вариант – "сочетание в одной композиции цветов свежесрезанных и сухих, упаковать модный букет можно как в крафт, так и в жатую дизайнерскую бумагу, все зависит от фантазии клиента и флориста".
"Чаще всего, конечно, заказывают тюльпаны, традиция особо сильно не изменилась, сейчас у нас довольно часто заказывают пионовидные розы, много заказов на мимозы, все также хотят весны и каких-то тех старых, добрых традиций", — рассказали в компании.
Цена вопроса
По словам Ахметовой, подорожание цветов к празднику неизбежно.
"Уже на этих выходные почти во все города центральной России приехала восьмимартовская поставка, которая была закуплена еще две-три недели назад на голландских аукционах в условиях повышенного спроса, в среднем на рознице этот рост закупочной цены отразится в 25-30% подорожания относительно "низкого" непраздничного периода", — рассказала она.
При этом следующие же поставки, уже по сниженным ценам в Москву придут не раньше 12-13 марта, в другие регионы – на день или два позже. "Эта новая поставка будет для потребителя уже ощутимо дешевле, ведь помимо аукционных цен упадет и "праздничная" наценка на логистику", — добавила она.
"Поставщики, конечно, цены поднимают в среднем на 15-20%, мы цены не поднимаем и остаемся в той же ценовой категории, что и в обычные дни, но если поставщик сильно поднимает цены на определенный вид цветов, то мы немного можем цену поднять: максимум на 5%", — сообщили в этой сети.
При этом там считают, что лучше получить меньшую прибыль, но получить своего клиента обратно "стопроцентно".
"Первые предварительные заказы цветов на 8 марта от корпоративных клиентов были еще в ноябре, предварительные заказы от розничных покупателей – в середине февраля", — уточнили в Flower lab.
Дополнительные опции
Представитель Флорист.ру рассказала, что в этом году дополнительные подарки к цветам не сильно отличаются от прошлогодних.
"Сегодня часто кондитеры предлагают использовать в качестве дополнения такой формат "два в одном" – шоколадную открытку, когда на плитке уже написано поздравление, что уже нашло своего потребителя", — добавила она.
"В постоянном доступе есть дополнительные подарки — сладкие наборы, макаруни, торты, воздушные шары, бижутерия из серебра, интерьерные игрушки, которые шьем под свои брендом, свечи", — представили свой вариант подарков к цветам в Flower lab.