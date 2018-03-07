В Крыму обозначили приоритеты научно-технического развития региона

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Археологию и космические исследования планируется сделать одними из ключевых направлений научно-технического развития Крыма, в республике намечено реализовать ряд крупных проектов как в области фундаментальной, так и прикладной науки, сообщил РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Делегация руководства РАН ранее посетила научные учреждения Крыма. Во вторник в Симферополе прошло совещание с участием главы Крыма Сергея Аксенова и членов делегации Академии наук.

"Принято очень важное решение, что при главе республики будет образован совет по формированию и реализацию научно-технической и образовательной политики Республики Крым", — сказал Сергеев.

Планируется, что сопредседателями совета станут глава Крыма и президент РАН. "Мы уже договорились, что в апреле будет первое заседание совета. Мы определим конкретные направления, по которым будем двигаться", — отметил глава РАН.

По его словам, обсуждалось шесть крупных научных направлений, очень важных для Крыма.

"Они включают в себя сельское хозяйство, медицину, экологию, археологию, вопросы, связанные с развитием энергетики, и космос", — рассказал Сергеев.

Глава РАН отметил, что в рамках этих направлений будут сформулированы крупные проекты, и ученые РАН и Крыма будут работать над их реализацией. Он добавил, что это будут проекты широкого спектра – от фундаментальных исследований через поисковые исследования к прикладным работам.

По словам Сергеева, они с Аксеновым планируют в ближайшее время обратиться к руководству РФ на предмет выделения дополнительных ресурсов, необходимых для начала научной работы уже в этом году.

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