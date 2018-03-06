В Дагестане около 3 тысяч жителей вышли на "Межнациональную зарядку 180318"

МАХАЧКАЛА, 6 мар – РИА Новости. Около 3 тысяч человек участвовали на махачкалинском стадионе в "Межнациональной зарядке 180318: выбор чемпионов" в поддержку выборов президента РФ, сообщило министерство спорта Дагестана.

Всероссийская эстафета "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов", инициированная Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) в рамках проекта "Межнациональное движение "ПроРФ", стартовала 1 марта. Присоединиться к участию могут все желающие. Суть акции заключается в том, что до 18 марта — дня выборов президента РФ — в регионах страны пройдут массовые тренировки, в ходе которых будет выполнено 180318 спортивных упражнений: приседаний, подтягиваний и так далее. Акция также проходит в социальных сетях.

По данным министерства спорта Дагестана, в акции в Махачкале приняли участие около 3 тысяч человек, среди них руководитель ФАДН Игорь Баринов, председатель правительства Дагестана Артем Здунов, председатель народного собрания республики Хизри Шихсаидов, депутат ГД РФ от Дагестана Бувайсар Сайтиев, чиновники, спортсмены, студенты, представители различных учреждений и организаций республики.

"Мы принимаем эстафету от Чеченской республики для участия в межнациональной зарядке "180318". Дагестан всегда славился своими спортсменами, великими достижениями, но все начинается с малого. Сегодня мы начнем с зарядки", – сказал председатель дагестанского парламента Здунов.

В конце мероприятия участники акции спели гимн Российской Федерации и устроили флешмоб с российским триколором.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.