Путин рассказал, что его дед был поваром

Владимир Путин во время участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018

Владимир Путин во время участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018

Владимир Путин во время общения с участниками Всероссийского форума рабочей молодежи рассказал, кем работали его дед и отец.

"Мой дед был поваром. А отец — мастером на заводе. Кстати говоря, именно на вагоностроительном заводе имени Егорова в Ленинграде", — уточнил президент.

Он подчеркнул, что "отец и дед были вполне довольны своей жизнью и гордились тем, что они делают".