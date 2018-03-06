Путин рассказал, что его дед был поваром

15:2606.03.2018
(обновлено: 16:54 06.03.2018)
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 мар — РИА Новости.
Владимир Путин во время общения с участниками Всероссийского форума рабочей молодежи рассказал, кем работали его дед и отец.
"Мой дед был поваром. А отец — мастером на заводе. Кстати говоря, именно на вагоностроительном заводе имени Егорова в Ленинграде", — уточнил президент.
Он подчеркнул, что "отец и дед были вполне довольны своей жизнью и гордились тем, что они делают".
Владимир Путин во время участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018