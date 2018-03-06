Директор клиники Рошаля станет экспертом нового фонда "Доктор Лиза"

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш согласился стать экспертом нового благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза", чтобы помогать в программах фонда, связанных с оказанием медицинской помощи детям, сообщила РИА Новости директор нового фонда Наталья Авилова.
Авилова уточнила, что сейчас фонд проводит переговоры со специалистами. "Конечно же, активно идет работа по тем программам, которые у нас условно относятся к медицинским и где, безусловно, нужен доктор и, возможно, не один", — пояснила она.
Так, в прошедшие две недели новый фонд уже провел переговоры с несколькими крупными медицинскими специалистами. "И у нас уже есть согласие от Валерия Митиша — директора НИИ неотложной детской хирургии, что он станет экспертом и будет нам помогать в тех программах, когда в медицинской помощи нуждаются дети", — сообщила директор фонда.
Кроме того, фонд также начал переговоры с учредителем благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нютой Федермессер и Ольгой Демичевой – "она эндокринолог-онколог", настоящий профи в своей сфере, отметила собеседница агентства. В фонде очень рассчитывают на их помощь при восстановлении работы с паллиативными больными, добавила она.
"Объединив усилия таких суперпрофессионалов, специалистов, врачей, экспертов, мы надеемся к началу апреля запустить работу практически всех программ. Более того, идут активные переговоры с доктором, который бы мог прийти к нам и работать у нас в штате при поддержке этих экспертов", — рассказала Авилова.
С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. После ее гибели президентом фонда стала журналистка Ксения Соколова. В конце мая 2017 года фонд официально сменил название на "Справедливая помощь доктора Лизы". Наталья Авилова руководила в фонде проектами помощи детям Донбасса и Сирии.