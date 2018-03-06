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Директор клиники Рошаля станет экспертом нового фонда "Доктор Лиза"

14:2006.03.2018
(обновлено: 14:24 06.03.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЦеремония прощания с Елизаветой Глинкой. АрхивЦеремония прощания с Елизаветой Глинкой. Архив
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш согласился стать экспертом нового благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза", чтобы помогать в программах фонда, связанных с оказанием медицинской помощи детям, сообщила РИА Новости директор нового фонда Наталья Авилова.

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Документы для регистрации нового фонда были поданы в Минюст 19 февраля, накануне для рождения трагически погибшей в декабре 2016 года правозащитницы Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. Совет нового фонда возглавил супруг погибшей правозащитницы Глеб Глинка, президентом избран врач Александр Парфенов, который при жизни Глинки был президентом ее фонда "Справедливая помощь", а директором стала помощница доктора Лизы Наталья Авилова. Новая организация будет оказывать помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, вне зависимости от того, кто они — малоимущие, бездомные или дети, пострадавшие от военных действий, катастроф или насилия.

Авилова уточнила, что сейчас фонд проводит переговоры со специалистами. "Конечно же, активно идет работа по тем программам, которые у нас условно относятся к медицинским и где, безусловно, нужен доктор и, возможно, не один", — пояснила она.

Так, в прошедшие две недели новый фонд уже провел переговоры с несколькими крупными медицинскими специалистами. "И у нас уже есть согласие от Валерия Митиша — директора НИИ неотложной детской хирургии, что он станет экспертом и будет нам помогать в тех программах, когда в медицинской помощи нуждаются дети", — сообщила директор фонда.

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Организация реализует два таких направления: помощь детям и семьям с детьми, пострадавшим в результате военных действий и катастроф, а также помощь детям, пострадавшим от насилия или жестокого обращения.

Кроме того, фонд также начал переговоры с учредителем благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нютой Федермессер и Ольгой Демичевой – "она эндокринолог-онколог", настоящий профи в своей сфере, отметила собеседница агентства. В фонде очень рассчитывают на их помощь при восстановлении работы с паллиативными больными, добавила она.

"Объединив усилия таких суперпрофессионалов, специалистов, врачей, экспертов, мы надеемся к началу апреля запустить работу практически всех программ. Более того, идут активные переговоры с доктором, который бы мог прийти к нам и работать у нас в штате при поддержке этих экспертов", — рассказала Авилова.

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Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Она создала фонд "Справедливая помощь" для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. После ее гибели президентом фонда стала журналистка Ксения Соколова. В конце мая 2017 года фонд официально сменил название на "Справедливая помощь доктора Лизы". Наталья Авилова руководила в фонде проектами помощи детям Донбасса и Сирии.

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