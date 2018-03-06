В Росздравнадзоре рассказали, какие лекарства чаще продают через интернет

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Чаше всего через интернет продают лекарства от эректильной дисфункции, для прерывания беременности и потери веса, сообщил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко на заседание СПЧ по теме "Актуальные вопросы лекарственного обеспечения населения".
"Конечно, есть препараты, которые, как мы видим в регионах, начинают продавать через интернет. Это в первую очередь препараты для лечения эректильной дисфункции… для прерывания беременности… для снижения веса. Это три категории, по которым на сегодняшний день наибольшие риски", — сказал Мурашко.
Он отметил, что легализация интернет-торговли лекарствами нужна, но она должна происходить по жестким правилам и вводиться постепенно.
В январе правительство РФ поручило Минздраву разработать проект приказа, который будет регулировать продажу лекарственных препаратов в интернете. Как следует из текста постановления, в рамках реализации плана "Развитие конкуренции в здравоохранении" Минздрав должен к ноябрю 2018 года подготовить проект, который устанавливает правила дистанционной торговли лекарственными препаратами аптеками и организациями, включая механизм ограничения доступа к сайтам в интернете.