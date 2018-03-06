В Росздравнадзоре рассказали, какие лекарства чаще продают через интернет

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Чаше всего через интернет продают лекарства от эректильной дисфункции, для прерывания беременности и потери веса, сообщил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко на заседание СПЧ по теме "Актуальные вопросы лекарственного обеспечения населения".

Сейчас законодательством РФ дистанционная продажа лекарственных препаратов запрещена.

"Конечно, есть препараты, которые, как мы видим в регионах, начинают продавать через интернет. Это в первую очередь препараты для лечения эректильной дисфункции… для прерывания беременности… для снижения веса. Это три категории, по которым на сегодняшний день наибольшие риски", — сказал Мурашко.

Он отметил, что легализация интернет-торговли лекарствами нужна, но она должна происходить по жестким правилам и вводиться постепенно.

В январе правительство РФ поручило Минздраву разработать проект приказа, который будет регулировать продажу лекарственных препаратов в интернете. Как следует из текста постановления, в рамках реализации плана "Развитие конкуренции в здравоохранении" Минздрав должен к ноябрю 2018 года подготовить проект, который устанавливает правила дистанционной торговли лекарственными препаратами аптеками и организациями, включая механизм ограничения доступа к сайтам в интернете.