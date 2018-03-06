В СПЧ призвали контролировать доступность российских лекарств в аптеках

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Нужно установить государственный контроль над наличием в российских аптеках доступных лекарств отечественного производства, заявил заместитель председателя президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Евгений Бобров во вторник.

"Отечественные лекарства должны быть доступными, и фармацевтическим кампаниям нужно установить приемлемую стоимость хотя бы на препараты из списка жизненно важных. Профильные учреждения госуправления и надзора, хотелось бы, чтобы наладили постоянный контроль за наличием и доступностью эффективных отечественных препаратов во всех аптеках", — отметил Бобров на специальном заседании СПЧ по теме "Актуальные вопросы лекарственного обеспечения населения".

Ранее на заседании правозащитник отмечал недостаточное финансирование, направляемое на закупку льготных лекарств, и слишком низкий норматив, регулирующий количество нуждающихся в них россиян. Он предложил проработать механизмы увеличения финансирования этой сферы и изменения норматива, а также закрепить в законе механизм по возмещению льготникам средств, потраченных на лекарства из личного бюджета из-за отсутствия в поликлинике бесплатных препаратов. В случае наличия эффективного отечественного лекарства Бобров предложил запретить заменять его на зарубежные аналоги-дженерики, содержащие побочные вещества и не прошедшие клинические испытания.

Бобров также сказал, что россияне, имеющие право на льготные лекарства, вынуждены выстаивать длинные очереди в разные кабинеты, чтобы получить рецепт. Он предложил упростить эту процедуру, а также реформировать систему выдачи лекарств: закупить терминалы электронной записи на прием и ввести электронное уведомление о поступлении препарата в медучреждение.