В полиции рассказали, что затрудняет выявление поддельных лекарств

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Потерпевшие практически не обращаются в правоохранительные органы с жалобами на продажу им поддельных лекарств, что затрудняет борьбу с этими преступлениями, заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов на заседании СПЧ по теме "Актуальные вопросы лекарственного обеспечения населения".
"Мы имеем дело с глубоко латентным противоправным поведением, выявление которого требует усилий не только правоохранительной системы, и в первую очередь не правоохранительной системы. Потому что, ну каким образом у нас выявляются факты? Первое — заявления потерпевших. Потерпевшие могут употребить лекарства, потом прийти сказать: "Мне фальсифицированное лекарство предложили. Как определить, сфальсифицированное или не сфальсифицированное?" Представьте себе, заявлений таких практически нет", — сказал Зубов.
Он напомнил, что только в 2015 году в УК появились статьи 235, 238.1, 327.2, по которым был возбужден ряд уголовных дел по 154 выявленным случаям подделки лекарств.