В полиции рассказали, что затрудняет выявление поддельных лекарств

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Потерпевшие практически не обращаются в правоохранительные органы с жалобами на продажу им поддельных лекарств, что затрудняет борьбу с этими преступлениями, заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов на заседании СПЧ по теме "Актуальные вопросы лекарственного обеспечения населения".

По его словам, из 30 миллионов полученных правоохранительными органами заявлений не поступило практически ни одного о продаже фальсифицированных лекарств.

"Мы имеем дело с глубоко латентным противоправным поведением, выявление которого требует усилий не только правоохранительной системы, и в первую очередь не правоохранительной системы. Потому что, ну каким образом у нас выявляются факты? Первое — заявления потерпевших. Потерпевшие могут употребить лекарства, потом прийти сказать: "Мне фальсифицированное лекарство предложили. Как определить, сфальсифицированное или не сфальсифицированное?" Представьте себе, заявлений таких практически нет", — сказал Зубов.

По его словам, случаи фальсификации лекарств также выявляются в процессе контрольно-надзорной деятельности, которой в данной сфере занимаются гражданские службы. Зубов считает, что контроль соответствия продаваемых лекарств "легальности их производства" требует совершенствования, и эту проблему должна решить межведомственная рабочая группа и профильное министерство вместе с МВД.

Он напомнил, что только в 2015 году в УК появились статьи 235, 238.1, 327.2, по которым был возбужден ряд уголовных дел по 154 выявленным случаям подделки лекарств.