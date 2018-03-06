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Общество

Потрошитель в погонах. Экс-милиционер из Новосибирска убил 19 проституток

14:3006.03.2018
(обновлено: 14:47 06.03.2018)
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© Кадр из видео СК РФЖитель Новосибирска Евгений Чуплинский, признанный виновным в убийстве 19 женщинЖитель Новосибирска Евгений Чуплинский, признанный виновным в убийстве 19 женщин
© Кадр из видео СК РФ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Новосибирске за убийство 19 проституток приговорили к пожизненному заключению бывшего сотрудника вневедомственной охраны, 52-летнего Евгения Чуплинского. Его задержали еще в 2006-м, однако следствие тогда не смогло ничего доказать. Повторно Чуплинского арестовали в 2016-м, когда у оперативников появились неопровержимые улики. В городе его хорошо знали и до последнего не могли поверить, что Чуплинский и есть тот самый маньяк.

Бывший милиционер Евгений Чуплинский Новосибирском областном суде. 6 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Он убивал с конца 1990-х. Расчлененные тела обнаруживали в разных частях города — чаще всего на обочинах дорог и свалках. Отрезанные головы находили завернутыми в мешки или капюшоны, лица погибших были обезображены пентаграммами. Сам Чуплинский вину так и не признал, заявив, что согласился на сотрудничество со следствием только потому, что боялся за жену и детей. Как ловили новосибирского маньяка — в материале РИА Новости.

Жертв может быть больше

По версии судмедэкспертов, Чуплинский вменяем и осознавал опасность своих действий. При этом эксперты признали его склонным к гомицидомании (непреодолимая тяга к убийствам) и некросадизму (надругательство над трупом).

Судья Новосибирского областного суда Людмила Билюкова в ходе процесса указала на "грубую дисгармонию" личности Чуплинского: ему свойственна конфликтность, а его базовый мотив — самоутверждение и ориентация на внешние оценки.

Отбывать срок он будет в колонии особого режима. Чуплинский заявил, что намерен обжаловать приговор. По словам адвоката экс-милиционера, его подзащитный виновным себя не считает. Более того, он отрицает какую-либо причастность к совершенным преступлениям.
Государственный обвинитель Анжелика Егорова, в свою очередь, не исключила, что число жертв может быть больше.

Подружки по делу

В конце 1990-х Чуплинский работал в отделе вневедомственной охраны Кировского района Новосибирска. Так называемая "пьяная дорога", где собирались проститутки, была частью его маршрута патрулирования.

Бывший милиционер Евгений Чуплинский Новосибирском областном суде. 6 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Позже в интервью СМИ экс-милиционер рассказывал, что всех девушек он хорошо знал. Они, по его словам, помогали ему в раскрытии преступлений, предоставляли оперативную информацию обо всем, что происходит в районе. Это помогало Чуплинскому выставить себя перед начальством в выгодном свете: хорошая раскрываемость преступлений, причем разного характера — от перевозки наркотиков и оружия до содержания притонов или нелегальной торговли алкоголем.

С 1998 по 2005 год на территории Новосибирска и области поблизости от дорожных обочин и стихийных свалок находили расчлененные тела девушек. Как установило следствие, все жертвы были схожими по возрасту, внешнему типажу, а главное, по роду занятий — все они занимались проституцией.

Местные СМИ писали о некоем "маньяке-сатанисте", который знакомился с молодыми женщинами на улице и предлагал им провести время вместе. Маньяк увозил их в безлюдные места, где после интимной близости убивал с особой жестокостью — расчленял тела и выбрасывал останки в разных районах города и окрестностях.

Убийца оставлял на месте преступления различные амулеты, колышки с непонятными знаками. Возможно, для того чтобы запутать следствие: якобы преступление совершил сатанист. Одну из частей тела очередной жертвы маньяк держал при себе и избавлялся от нее только тогда, когда совершал новое убийство.

© Кадр из видео СК РФЖитель Новосибирска Евгений Чуплинский, признанный виновным в убийстве 19 женщин
© Кадр из видео СК РФ
Житель Новосибирска Евгений Чуплинский, признанный виновным в убийстве 19 женщин

Уже потом в суде выяснилось, что многих из убитых проституток Чуплинский даже не знал. Он расправлялся с ними исключительно из-за личной неприязни.

Впрочем, долгое время Чуплинский даже не попадал под подозрение. В начале 2000-х он уже был пенсионером МВД, подрабатывал таксистом.

Есть тело, нет дела

Чуплинского впервые задержали в 2006 году — случайно. Поводом для ареста послужил телефон, который нашли у экс-милиционера в его машине. Аппарат принадлежал одной девушке, пропавшей без вести. Десять лет спустя в интервью "КП" подозреваемый расскажет, что мобильник попал к нему случайно еще в 2004 году — мол, обронил кто-то из пассажиров такси.

Оперативники проверили Чуплинского на причастность к другим преступлениям. Несколько месяцев подозреваемый пробыл в СИЗО, но вскоре вышел, поскольку достаточных оснований для возбуждения дела против него не было.

Убийства тем временем внезапно прекратились. Гособвинитель считает, что на самом деле экс-милиционер, вероятно, продолжал убивать, только вел себя осторожнее. "Могу только предположить, что он стал более осмотрительным и закапывал тела. Но это лишь предположение", — сказала она на процессе.

Центральный музей МВД России. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В 2006-м было известно о 17 жертвах. Личность некоторых не могли установить годами, потому что об их пропаже никто не заявлял. Позднее следствие докажет его причастность еще к двум убийствам. А в СК отметят, что преступления "носили демонстративный характер".

Чуплинский, выйдя из СИЗО, вернулся к обычной жизни. Считался примерным семьянином, разводил собак, возил их на выставки. В 2008 году у него родился второй ребенок. Последние несколько лет до повторного задержания пенсионер занимался бизнесом — открывал торговые точки по продаже изделий из металла.

"Невиновен, непричастен"

Второй раз экс-милиционер попал под подозрение в 2016 году, когда оперативники вызвали его для анализа ДНК. Исследование показало совместимость образцов: слюна Чуплинского совпадала с биологическими следами, которые обнаружили на телах погибших и вещах, изъятых при осмотре мест преступлений.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБывший милиционер Евгений Чуплинский Новосибирском областном суде. 6 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Бывший милиционер Евгений Чуплинский Новосибирском областном суде. 6 марта 2018

Двадцать третьего апреля 2016-го его задержали. Он полностью отрицал какую-либо причастность к убийствам. Но когда личность маньяка стала известна СМИ, подозреваемый испугался, что на его детей "будет оказываться давление", и заключил досудебное соглашение. Чуплинский хотел скрыть родных по программе защиты свидетелей. СМИ сообщали, что его жена была вынуждена пройти лечение в психиатрической клинике. Детей забрали из школ, родственники увезли их в другой город.

По информации СК, в ходе поисков маньяка проверили около пяти тысяч мужчин, допросили свыше восьми тысяч свидетелей, провели более 300 экспертиз. Уже после того как следствие повторно задержало Чуплинского, прошло 12 обысков, с его участием состоялось свыше двадцати проверок показаний на месте.

© СК РФ по Новосибирской областиВещественные доказательства по делу Евгения Чуплинского
© СК РФ по Новосибирской области
Вещественные доказательства по делу Евгения Чуплинского

Допрошены 200 свидетелей, назначены сотни сложных экспертиз. Доказательная база в итоге позволила предъявить Чуплинскому окончательное обвинение, уголовное дело насчитывало без малого тысячу листов.

Сам он настаивает, что ни в одной из экспертиз нет заключения насчет того, что следы принадлежали ему, поэтому убийцей мог быть кто-то другой. Обвиняемый в ходе следствия и на суде все отрицал, говорил, что признался в преступлениях под давлением.

По словам гособвинителя Егоровой, экс-милиционер пытался воздействовать на присяжных, утверждал, что оговорил сам себя, но это не произвело особого впечатления. Таких деталей, которые знал маньяк, не мог знать никто.

"Как можно себя оговорить, если сразу в 1998 году при нахождении останков тел проводилась экспертиза, все фиксировалось, а данные им в 2016 году показания полностью совпадают с причиной смерти, механизмом нанесения повреждений, их локализации — как расчленял тела, чем наносил повреждения. Его показания подтверждаются протоколами осмотра мест происшествий. Все тонкости сообщил именно он", — резюмирует гособвинитель.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Shdt.1957
Жесть !!!! Стал ещё больше боятся сотрудников полиции . Среди них , мне кажется таких как Чуплинский каждый второй .
15:19
06.03.2018
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