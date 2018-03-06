Около 118 миллионов людей посетили парки Москвы в 2017 году

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Парки культуры и отдыха Москвы приняли 118 миллионов посетителей в 2017 году, сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский во вторник.

"В 2017 году парки культуры и отдыха Москвы приняли 118 миллионов гостей", — сказал Кибовский во вторник на заседании президиума правительства столицы.

Он подчеркнул, что три миллиона москвичей и туристов посетили открывшийся в сентябре прошлого года парк "Зарядье".

По словам Кибовского, в 2017 году в городе завершено комплексное благоустройство трех парков культуры и отдыха, в планах на 2018 год — завершение комплексного благоустройства всех столичных парков. В частности, откроются 10 обновлённых парковых территорий — ландшафтный парк "Митино", Ходынское поле, парк "Дубки", парк Дружбы и другие.