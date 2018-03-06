Отделение-вытрезвитель откроется в Калининграде на время ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 6 мар — РИА Новости. На время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года на базе центральной городской клинической больницы Калининграда откроется отделение-вытрезвитель для нуждающихся в помощи болельщиков, сообщил на оперативном совещании правительства Калининградской области министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

"Принято решение на базе центральной городской клинической больницы развернуть дополнительное отделение, в котором будут принимать тех, кто нуждается в медицинской помощи и находится в состоянии алкогольного опьянения по профилю – раз. И тех, кто находится в состоянии опьянения и не нуждается в медпомощи, – мы их приведем в человеческий вид, окажем гостеприимство и отпустим", — сказал министр.

По его словам, у медицинского персонала могут возникнуть проблемы с агрессивно настроенной категорией выпивших болельщиков. "Те пациенты, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ведут себя агрессивно, понятно, что в медицинские организации их не стоит погружать", — добавил Кравченко.

Вытрезвители МВД в России закрылись в 2011 году в ходе реформы министерства, их функции были переданы медицинским учреждениям. В пресс-службе министерства здравоохранения РФ в марте сообщали, что комментировать возможность возрождения системы вытрезвителей в России пока преждевременно.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Калининграде, где 16 июня сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 22 июня — Сербии и Швейцарии, 25 июня — Испании и Марокко, а 28 июня — Англии и Бельгии.