В СПЧ предложили упростить процедуру выписки рецептов на льготные лекарства

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Процедуру выписки рецептов на льготные лекарства необходимо максимально упростить, а также реформировать саму систему выдачи лекарств льготникам, заявил заместитель председателя президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Евгений Бобров во вторник.

"Нужно максимально упростить процедуру выписки рецептов, это же просто сделать", — отметил Бобров на специальном заседании СПЧ по теме "Актуальные вопросы лекарственного обеспечения населения".

По его словам, на данный момент выдача рецептов на лекарства льготным категориям граждан характеризуется "бессистемностью и хаотичностью". Он пояснил, что нуждающиеся в медикаментах россияне вынуждены выстаивать длинные очереди в разные кабинеты, при этом бесплатного препарата в поликлинике в итоге может не оказаться.

Бобров отметил, что следует реформировать саму систему выдачи лекарств льготникам: обеспечить поликлиники терминалами для электронной записи на прием, чтобы сократить очереди, и внедрить систему мобильного информирования граждан о поступлении необходимых им препаратов.

"Надо разработать дорожную карту скорейшего реформирования системы выдачи лекарств, выделить финансирование, приобрести терминалы, оборудование и программы, организовать логистику и определить должностных лиц", — сказал он.

Ранее на заседании Бобров отметил, что средств, выделяемых на закупку льготных лекарств, недостаточно, а норматив, регулирующий количество нуждающихся в них россиян, слишком низкий. Он предложил проработать механизмы увеличения выделяемых средств и изменения норматива, а также закрепить в законе механизм по возмещению льготникам личных средств, потраченных на приобретение лекарств из-за отсутствия в поликлинике бесплатных препаратов.

При этом правозащитник отметил, что необходимо законодательно запретить заменять выделяемые льготникам российские лекарства на менее качественные иностранные аналоги-дженерики.