В Минздраве рассказали о дефиците средств на закупку лекарств

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Дефицит средств на закупку лекарств для льготных категорий граждан возникает в тех регионах, где большинство льготников воспользовались возможностью монетизации льготы, сказала замминистра здравоохранения России Наталья Хорова на заседании СПЧ.

Она напомнила, что в 2004 году были приняты поправки в законодательство, позволяющие льготным категориям граждан отказаться от получения льготы в натуральном виде в пользу денежной компенсации.

"Проблемы дефицита денежных средств на закупку лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан… характерна, главным образом, для субъектов РФ, где наблюдается значительная доля лиц, которые отказались от социальной услуги в виде лекарственного обеспечения", — отметила Хорова.

По ее словам, наибольшие сложности наблюдаются в Орловской области и Чечне, где доля льготников, сохранивших право на лекарственное обеспечение, составляет 5,6% и 7,1% соответственно.

"Менее 15% граждан, сохраняющих право на бесплатное лекарственное обеспечение, в республиках Дагестан, Мордовия, Марий Эл, в Белгородской области, Воронежской, Липецкой, Костромской и Нижегородской области. Это говорит о том, что там создаются риски и проблемы со своевременным лекарственным обеспечением", — добавила замминистра.

Хорова отметила, что меньше всего таких проблем в тех регионах, где число льготников, не отказавшихся от лекарственного обеспечения, превышает 40%.

Сейчас Минздрав совместно с Минтрудом, Минфином, Минэкономразвития, Минпромторгом, ФАС и Ростехом разрабатывают "план мероприятий по доведению объемов финансирования лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан до 100% от текущей потребности".

Как уточнил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, абсолютное большинство льготников воспользовалось возможностью монетизировать льготу. "Сегодня 75%, почти 76% монетизировали льготы", — сказал Мурашко.

Он отметил, что в некоторых регионах система разбалансирована. В частности, в ходе проверки в 2017 году были выявлены проблемы в Орловской области еще до того, как жительница региона, инвалид первой группы, в ходе "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным посетовала на то, что не может своевременно получить жизненно необходимые ей лекарственные препараты. "К нам поступают обращения, и таких обращений масса, о возвращении в льготу", — добавил Мурашко.