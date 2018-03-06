Пассажирки московского метро получили в подарок к 8 марта "ледяные" розы

Замороженные розы во время акции Заморозим цветы, растопим сердца на станции Московского метро Ленинский проспект

Замороженные розы во время акции Заморозим цветы, растопим сердца на станции Московского метро Ленинский проспект

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пассажиркам московского метро подарили "ледяные" розы в рамках приуроченной к 8 марта акции "Заморозим цветы, растопим сердца", которая прошла во вторник утром в переходе со станции метро "Ленинский проспект" на станцию МЦК "Площадь Гагарина", сообщили журналистам в пресс-службе московского метрополитена.

"Московский метрополитен подготовил небольшое научное шоу совместно с детским фестивалем науки WoW!HoW? На глазах пассажиров молодые ученые заморозили около 300 живых роз жидким азотом температурой −195,75 °C и подарили их женщинам. Затем ученые сыграли романтические хиты настоящими молниями и приготовили фруктовый салат по рецептам физиков-экспериментаторов. В завершение они создали весенние картины с помощью жидкого мыла, обычного молока и пищевого красителя", — говорится в сообщении.

По словам первого заместителя начальника московского метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, в коллективе метрополитена работают более 19 тысяч женщин, которые встречают пассажиров в кассах и на станциях, трудятся дежурными по станциям и помогают метрополитену справляться с самыми сложными случаями в ситуационном центре. "От лица Московского метрополитена я с радостью поздравляю всех наших прекрасных сотрудниц и пассажирок с Международным женским днем", — сказал он.

"Этой акцией, которую мы проводим в преддверии 8 марта, мы хотим поздравить пассажиров метро и подчеркнуть роль женщин-ученых в развитии науки. В нашей команде молодых ученых примерно половина – девушки, а в ходе мастер-классов на фестивале науки девочки часто даже превосходят мальчиков в ходе экспериментов по физике, химии и другим наукам. Наша задача – показать всем детям, что наука может быть зрелищной, захватывающей и интересной", — рассказал создатель шоу WoW! HoW? Тимур Лайшев.

В пресс-службе метро отметили, что место для проведения научного шоу было отобрано таким образом, чтобы не препятствовать движению пассажиров.