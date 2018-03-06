МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино продемонстрировали навыки обращения с мячом в зеленой гостиной Московского Кремля.
"Даже президент FIFA Джанни Инфантино и президент России Владимир Путин приняли участие в ролике и сделали несколько передач", — отметили в ФИФА.
В ролике обыгрывается цифра сто — столько дней осталось до начала чемпионата мира, который стартует 14 июня с игры сборных России и Саудовской Аравии. Футболисты чеканят мячом сто раз, последние десять — это игра в пас Инфантино и Путина, завершающий удар по мячу президент наносит головой.
Очевидно, кадры игры главы ФИФА и российского лидера записали во время визита Инфантино в Москву 12 февраля. При этом тогда, как сообщалось, президент был простужен.
Товарищеский матч между Инфантино и Путиным в Кремле. Мяч на нашей стороне поля pic.twitter.com/ul7C6YGSSZ— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 марта 2018 г.