Путин и Инфантино сыграли в футбол в Кремле

Путин и Инфантино играют в мяч в Кремле

Путин и Инфантино играют в мяч в Кремле

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино продемонстрировали навыки обращения с мячом в зеленой гостиной Московского Кремля.

Эти кадры вошли в видеоклип, опубликованный на официальном сайте Международной федерации футбола. На видео англичанин Уэйн Руни, бразилец Роналдо, мексиканец Хорхе Кампос, нигериец Джей Джей Окоча, австралиец Харри Кьюэлл, японец Хидетоси Наката и другие звезды, представляющие сборные — участницы грядущего мундиаля, жонглируют мячом.

"Даже президент FIFA Джанни Инфантино и президент России Владимир Путин приняли участие в ролике и сделали несколько передач", — отметили в ФИФА.

В ролике обыгрывается цифра сто — столько дней осталось до начала чемпионата мира, который стартует 14 июня с игры сборных России и Саудовской Аравии. Футболисты чеканят мячом сто раз, последние десять — это игра в пас Инфантино и Путина, завершающий удар по мячу президент наносит головой.

Очевидно, кадры игры главы ФИФА и российского лидера записали во время визита Инфантино в Москву 12 февраля. При этом тогда, как сообщалось, президент был простужен.