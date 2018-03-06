Охват терапией ВИЧ-инфицированных превысил 50%, сообщает Минздрав

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Охват терапией ВИЧ-инфицированных пациентов по итогам 2017 года вырос до 50,1%, сообщила замминистра здравоохранения России Наталья Хорова на заседании СПЧ.

Она отметила, что благодаря переводу закупок антивирусных препаратов в 2017 году на федеральный уровень удалось снизить стоимость препаратов.

"Для ВИЧ-инфицированных средняя стоимость первой линии терапии в зависимости от набора антивирусных препаратов уменьшилась до 16,8 тысячи. При общем объеме финансирования в 21,6 миллиарда рублей охват терапией в 2017 году, по данным мониторинга, вырос с 39,5% до 50,1% от числа ВИЧ-инфицированных", — сказала Хорова.

С 1 января 2017 года в России действует регистр лиц, инфицированных ВИЧ. Он позволяет заранее прогнозировать необходимое количество медикаментов для конкретного региона. В регистре есть сведения о 714,3 тысячи пациентов.