Численность официально безработных россиян выросла за неделю в 60 регионах

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан РФ за неделю увеличилась на 0,3% и на 28 февраля составила чуть больше 803 тысяч человек, рост численности безработных отмечен в 60 регионах, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.
За неделю снижение численности безработных произошло в 14 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Ивановской, Московской, Липецкой, Тверской областях, Кабардино-Балкарии, Чувашии.
Кроме того, в 60 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост — в Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай, Хакасия, Калмыкия, Марий Эл, Сахалинской, Псковской, Орловской областях.
Не изменилась численность безработных в Еврейской автономной области, республиках Тыва, Мордовия, Ингушетия, городе Санкт–Петербург.