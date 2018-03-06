Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения лётчика-космонавта, героя Советского Союза Валентину Терешкову, отметив ее сильный и волевой характер, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля во вторник.

"Уважаемая Валентина Владимировна! Сердечно поздравляю Вас с Днём рождения. Сильный, волевой характер, целеустремлённость, искреннее желание приносить пользу Отечеству всегда помогали Вам быть востребованной в профессии, добиваться успеха на самых сложных, ответственных направлениях работы", — говорится в телеграмме.

"И, конечно, особо отмечу Ваши замечательные личные качества, внимательное отношение к людям и их проблемам", — добавил Путин и пожелал Терешковой здоровья и всего наилучшего.

Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт — родилась 6 марта 1937 года.