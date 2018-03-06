В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать цветы

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии Международного женского дня порекомендовал россиянам обращать внимание на степень раскрытия бутона и эластичность лепестков при выборе цветов, сообщается на сайте ведомства.
Согласно сообщению, стебель цветка не должен быть сухим, а наличие искусственных украшений на бутоне может являться способом отвлечения внимания от свежести цветка.
В ведомстве также дали ряд советов для продления жизни букета. Следует избегать резких перепадов температур, обрабатывать стебли перед тем, как поставить их в вазу, удалить нижние листья, а также не ставить в одну вазу несовпадающие цветы, например, нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. В воду для роз, тюльпанов, гвоздик можно добавить щепотку сахара, добавляется в сообщении.