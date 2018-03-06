В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать цветы

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии Международного женского дня порекомендовал россиянам обращать внимание на степень раскрытия бутона и эластичность лепестков при выборе цветов, сообщается на сайте ведомства.

"Степень раскрытия бутона – еще один важный показатель того, станет ли ваш букет "однодневкой" или будет долго радовать глаз. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы… эластичность лепестков – один из главнейших признаков того, что цветок действительно свеж. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, стебель цветка не должен быть сухим, а наличие искусственных украшений на бутоне может являться способом отвлечения внимания от свежести цветка.

В ведомстве также дали ряд советов для продления жизни букета. Следует избегать резких перепадов температур, обрабатывать стебли перед тем, как поставить их в вазу, удалить нижние листья, а также не ставить в одну вазу несовпадающие цветы, например, нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. В воду для роз, тюльпанов, гвоздик можно добавить щепотку сахара, добавляется в сообщении.