МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения, что диссертацию Владимира Путина за него написал ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. © РИА Новости / Владимир Трефилов Перейти в фотобанк Посол Австралии рассказал, что писал диссертацию о Сталинградской битве

"Здесь нечего комментировать. Это не так. И если вы внимательно посмотрите на ее заявления, они, собственно, не носят, скажем так, полностью утвердительного характера и изобилуют различными сослагательными наклонениями", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлении дочери ректора о том, что ее отец якобы написал диссертацию за Путина.