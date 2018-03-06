Тулеев раскритиковал Зимина за отношение к Агафье Лыковой

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Глава Кузбасса Аман Тулеев рассказал, что не ругался с главой Хакасии Виктором Зиминым из-за Агафьи Лыковой, но считает его отношение к отшельнице неправильным.
"Да я с ним и не ругался. Зачем? Он высказал свое мнение. Я считаю, это неправильно, да и нельзя так. Тогда сам делай! Вези козу, сено, все как положено, а не зефир и конфеты", — заявил Тулеев в интервью РИА Новости.
"Хакасия приезжает, а потом обижается. Ну они приехали, протянули ей вафли, зефир, конфеты — для чего ей это? Ей нужно пшено, крупы, овощи", — добавил он.
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. Сейчас Агафья Лыкова живет в тайге одна.