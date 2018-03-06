Тулеев раскритиковал Зимина за отношение к Агафье Лыковой

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Глава Кузбасса Аман Тулеев рассказал, что не ругался с главой Хакасии Виктором Зиминым из-за Агафьи Лыковой, но считает его отношение к отшельнице неправильным.

Глава Хакасии Виктор Зимин в ноябре заявил, что выступает против полетов на территорию заповедника, где живет отшельница-староверка Агафья Лыкова, так как это нарушает закон, а также признался, что не является ее поклонником. Власти Кузбасса в ответ на заявление главы Хакасии отмечали, что продолжат помогать отшельнице, добавив, что "нельзя запретить дружить". Несмотря на то, что территориально заимка Лыковой относится к Хакасии, губернатор Кузбасса Аман Тулеев многие годы шефствует над отшельницей и постоянно оказывает ей помощь.

"Да я с ним и не ругался. Зачем? Он высказал свое мнение. Я считаю, это неправильно, да и нельзя так. Тогда сам делай! Вези козу, сено, все как положено, а не зефир и конфеты", — заявил Тулеев в интервью РИА Новости.

"Хакасия приезжает, а потом обижается. Ну они приехали, протянули ей вафли, зефир, конфеты — для чего ей это? Ей нужно пшено, крупы, овощи", — добавил он.

"Это от души должно быть. Относиться к ней нужно как к почетному гражданину. Жалко, что не нашей территории, в данном случае – другого региона", — добавил Тулеев.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. Сейчас Агафья Лыкова живет в тайге одна.

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