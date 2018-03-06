Тулеев заявил, что продолжит помогать отшельнице Агафье Лыковой

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Глава Кузбасса Аман Тулеев в интервью РИА Новости пообещал, что продолжит помогать отшельнице Агафье Лыковой.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. Сейчас Агафья Лыкова живет в тайге одна.

"Как ездили мы к ней, так и будем ездить. Это не пиар никакой, мы даже не объявляем, что летим", — сказал Тулеев.

Тулеев рассказал, что сам уже пару лет не был у Агафьи Лыковой, по его поручениям всегда вылетает глава Таштагольского района Кемеровской области Владимир Макута.

"Ей нужно пшено, крупы, овощи. Мы везем то, что нужно ей по жизни. Раз она попросила козу — целая история вышла. Сначала мы не могли ее затянуть в вертолет. Потом посадили, она как начала там брыкаться. Макута молодец, налил ей стакан водки — успокоилась. Долетели, а там более часа. А потом проблема: когда вышли, козу из стороны в сторону водит. Агафья говорит: "Что такое, почему ее качает?" Ребята молодцы, оправдались: "Тебя бы посадить, пролетела бы полтора часа, тоже укачало бы". Много разных историй", — рассказал Тулеев.