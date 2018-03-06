В Москве с 8 по 11 марта парковка будет бесплатной

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в столице станет бесплатной с 8 по 11 марта.
"В праздничные дни, с #8Марта по 11 марта, парковка в столице будет бесплатной. Оставить машину можно на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства", — написал Собянин в Twitter.
В праздничные дни, с #8Марта по 11 марта, парковка в столице будет бесплатной. Оставить машину можно на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 марта 2018 г.