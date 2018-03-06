В Москве 12 марта пройдет акция "Ночь в архиве"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Участники акции "Ночь в архиве" смогут посетить Российский государственный архив литературы и искусства 12 марта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"12 марта Российский государственный архив литературы и искусства откроет двери для всех желающих в рамках акции "Ночь в архиве". В этом году она приурочена к 100-летию Государственной архивной службы России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что гостей ждут в фондохранилище, где можно будет увидеть подлинные автографы русских писателей и поэтов XIX–XX веков. Также участники акции смогут посетить экскурсию по выставке к 125-летию Марины Цветаевой "Тебе — через сто лет…", поэтический марафон "Память сердца", после им расскажут, как правильно создать и хранить семейный архив.

Добавляется, что для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию.