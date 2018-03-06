Иностранцам во время ЧМ-2018 консультанты помогут ориентироваться в метро

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Около 200 консультантов, владеющих английским языком, будут дежурить на станциях Московского метрополитена и объяснять иностранным болельщикам, как доехать до нужной станции во время проведения чемпионата мира по футболу, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Около 100 сотрудников метро и более 100 волонтеров, владеющих английским языком, будут дежурить на станциях столичной подземки во время проведения чемпионата мира по футболу. Они объяснят болельщикам и иностранным туристам, как доехать до нужной станции и добраться до стадиона, а также помогут выбрать маршрут до основных достопримечательностей города", — говорится в сообщении.

По словам первого замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, сотрудники будут дежурить на станциях внутри Кольцевой линии, а также на станциях, расположенных неподалеку от стадионов: "Спортивной" (возле "Лужников") и "Спартаке" (возле стадиона "Спартак").

Латыпов уточнил, что волонтеры расположатся в специально отведенных пятиметровых зонах возле стоек, которые обустроят на 14 центральных и привокзальных станциях, а также станциях возле стадионов.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.