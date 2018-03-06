МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские женщины по-прежнему выполняют большую часть работы по дому — если даже не в одиночестве, то с участием мужчин; у последних, в свою очередь, лишь две обязанности в личном ведении — вынос мусора и обслуживание автомобиля, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Результаты опроса показали, что основная нагрузка в работе по дому в российских семьях по-прежнему лежит на женщине. Даже если в каких-то делах преобладающими стали ответы о совместном мужа и жены выполнении обязанностей, то это означает, что даже при участии мужа забот у жены меньше не становится", — говорится в релизе по итогам исследования.
В среднестатистической семье женщина отвечает за стирку (74% ответов) и глажку (76%) белья, приготовление пищи (52%), уборку (45%). Вместе с мужьями женщины участвуют также в воспитании детей (71%), покупке продуктов (65%), мытье посуды (50%), уборке (47%) и уходе за домашними животными (40%).
Отцы и дети
Российские мужчины без помощи супруг занимаются лишь двумя домашними обязанностями — выносом мусора (47%) и техобслуживанием автомобиля (81%). "В остальных домашних делах и заботах мужчины принимают минимальное участие, зачастую даже меньшее, чем дети", — добавляет "Ромир".
"Если же говорить об обязанностях детей и подростков в российских семьях, то чаще всего они оказывают помощь в мытье посуды (27%), выносе мусора (28%), уборке (28%), уходе за домашними питомцам (32%). И даже в магазин за продуктами они ходят чуть чаще (12%), чем мужчины единолично (11%)", — отмечается в исследовании.
Результаты опроса также показали, что к услугам наемных домработниц для помощи по хозяйству прибегают не более 1% российских семей. Если в домохозяйстве совместно проживают несколько поколений, включая бабушек и дедушек, то старшие члены семьи участвуют в общих домашних делах в 7-9% случаев.
"Исключение составляет помощь по воспитанию внуков, тогда доля участия бабушек и дедушек в прогулках с детьми или проверке домашних заданий вырастает до 10-15%", — добавляет холдинг.
Вопросы ответственности
По другим совместным делам наблюдается аналогичное распределение голосов. Одновременно женщины чаще отмечают свою полную ответственность за выполнение некоторых домашних дел, что мужчины отмечают куда реже. Так, говоря о приготовлении пищи, об ответственности за это жены средний показатель равен 52%, тогда как такой ответ дали 63% женщин и 46% мужчин.
"В вопросе воспитания детей перетягивают на себя полную ответственность 21% женщин при 8% аналогичных ответов у мужчин. Или говоря об уходе за домашними животными, женщины считают, что они вдвое чаще несут ответственность за домашних питомцев, чем это отмечают мужчины — 32% против 16% соответственно", — приводит пример холдинг.
Кроме того, респондентам-мужчинам в ходе исследования задавался вопрос, должны ли они помогать своим женщинам по хозяйству. Судя по данным опроса, мнения мужчин разделились.
"По 46% опрошенных согласились с тем, что мужчины должны помогать. Но одна часть ответила, что помощь должна быть во всем, а вторая часть считает, что мужчина должен иметь лишь ряд домашних обязанностей", — отмечает "Ромир". Еще 5% мужчин считают, что они должны помогать женщинам по хозяйству только в исключительных случаях, и лишь 3% уверены, что домашние дела являются исключительно женской обязанностью.
Любопытно, что доля россиянок, которые были бы рады мужской помощи по хозяйству, почти совпала с аналогичной долей готовых помогать мужчин. "Так, 43% женщин ответили, что хотели бы помощи от своего мужа во всех домашних делах. И еще 45% респонденток заявили, что были бы рады помощи в отдельных делах", — говорится в релизе.
"Есть дела женские, общие и мужские. Нынешняя ситуация с семейными обязанностями показывает, что Россия — это, конечно, не совсем Восток, но и современные тенденции Запада по бесполому миру нас еще не накрыли. И это наглядно подтверждается еще и тем фактом, что большинству женщин России нужны мужчины, как и мужчинам женщины", — сказал Милехин, слова которого приводятся в релизе.