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Общество

Исследование: россиянки до сих пор выполняют основную часть работы по дому

03:3106.03.2018
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© Fotolia / Photographee.euДомашняя пыль. Архивное фотоДомашняя пыль. Архивное фото
© Fotolia / Photographee.eu

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские женщины по-прежнему выполняют большую часть работы по дому — если даже не в одиночестве, то с участием мужчин; у последних, в свою очередь, лишь две обязанности в личном ведении — вынос мусора и обслуживание автомобиля, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Покупательница у камеры хранения в магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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В опросе холдинга приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности во всех федеральных округах России. Россиянам задавались вопросы о том, как распределяются домашние обязанности в их семьях.

"Результаты опроса показали, что основная нагрузка в работе по дому в российских семьях по-прежнему лежит на женщине. Даже если в каких-то делах преобладающими стали ответы о совместном мужа и жены выполнении обязанностей, то это означает, что даже при участии мужа забот у жены меньше не становится", — говорится в релизе по итогам исследования.

В среднестатистической семье женщина отвечает за стирку (74% ответов) и глажку (76%) белья, приготовление пищи (52%), уборку (45%). Вместе с мужьями женщины участвуют также в воспитании детей (71%), покупке продуктов (65%), мытье посуды (50%), уборке (47%) и уходе за домашними животными (40%).

Отцы и дети

Российские мужчины без помощи супруг занимаются лишь двумя домашними обязанностями — выносом мусора (47%) и техобслуживанием автомобиля (81%). "В остальных домашних делах и заботах мужчины принимают минимальное участие, зачастую даже меньшее, чем дети", — добавляет "Ромир".

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Так, мужчины отвечают за приготовление еды только в 3% случаев, а за мытье посуды – в 6%. Уборкой квартир, стиркой и глажкой единолично занимаются лишь 3-4% мужчин. Кроме того, всего 3% мужчин несут полную ответственность за воспитание детей. О домашних животных в одиночестве заботятся 13% мужчин.

"Если же говорить об обязанностях детей и подростков в российских семьях, то чаще всего они оказывают помощь в мытье посуды (27%), выносе мусора (28%), уборке (28%), уходе за домашними питомцам (32%). И даже в магазин за продуктами они ходят чуть чаще (12%), чем мужчины единолично (11%)", — отмечается в исследовании.

Результаты опроса также показали, что к услугам наемных домработниц для помощи по хозяйству прибегают не более 1% российских семей. Если в домохозяйстве совместно проживают несколько поколений, включая бабушек и дедушек, то старшие члены семьи участвуют в общих домашних делах в 7-9% случаев.

"Исключение составляет помощь по воспитанию внуков, тогда доля участия бабушек и дедушек в прогулках с детьми или проверке домашних заданий вырастает до 10-15%", — добавляет холдинг.

Вопросы ответственности

Плитки шоколада. Архивное фото
© Fotolia / BeTa-Artworks
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"Ромир" отмечает, что даже при указании совместного осуществления ряда домашних обязанностей, женщины реже указывают подобный вариант ответа, чем мужчины. "Например, если в вопросе уборки квартиры средний показатель по совместной деятельности составляет 47%, то среди женщин такой вариант указали 40%, а среди мужчин — 51%", — говорится в сообщении.

По другим совместным делам наблюдается аналогичное распределение голосов. Одновременно женщины чаще отмечают свою полную ответственность за выполнение некоторых домашних дел, что мужчины отмечают куда реже. Так, говоря о приготовлении пищи, об ответственности за это жены средний показатель равен 52%, тогда как такой ответ дали 63% женщин и 46% мужчин.

"В вопросе воспитания детей перетягивают на себя полную ответственность 21% женщин при 8% аналогичных ответов у мужчин. Или говоря об уходе за домашними животными, женщины считают, что они вдвое чаще несут ответственность за домашних питомцев, чем это отмечают мужчины — 32% против 16% соответственно", — приводит пример холдинг.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Липецк. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Кроме того, респондентам-мужчинам в ходе исследования задавался вопрос, должны ли они помогать своим женщинам по хозяйству. Судя по данным опроса, мнения мужчин разделились.

"По 46% опрошенных согласились с тем, что мужчины должны помогать. Но одна часть ответила, что помощь должна быть во всем, а вторая часть считает, что мужчина должен иметь лишь ряд домашних обязанностей", — отмечает "Ромир". Еще 5% мужчин считают, что они должны помогать женщинам по хозяйству только в исключительных случаях, и лишь 3% уверены, что домашние дела являются исключительно женской обязанностью.

Любопытно, что доля россиянок, которые были бы рады мужской помощи по хозяйству, почти совпала с аналогичной долей готовых помогать мужчин. "Так, 43% женщин ответили, что хотели бы помощи от своего мужа во всех домашних делах. И еще 45% респонденток заявили, что были бы рады помощи в отдельных делах", — говорится в релизе.

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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кроме того, 10% женщин заявили, что помощи от мужчин им не нужно, поскольку они со всеми делами справляются самостоятельно, а еще 2% уверены, что мужчины в хозяйственных делах только мешают. Президент холдинга "Ромир" Андрей Милехин отметил, что в России исконно существует традиционное распределение обязанностей в семьях.

"Есть дела женские, общие и мужские. Нынешняя ситуация с семейными обязанностями показывает, что Россия — это, конечно, не совсем Восток, но и современные тенденции Запада по бесполому миру нас еще не накрыли. И это наглядно подтверждается еще и тем фактом, что большинству женщин России нужны мужчины, как и мужчинам женщины", — сказал Милехин, слова которого приводятся в релизе.

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