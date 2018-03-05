ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева в понедельник в Екатеринбурге дали старт всероссийским мастер-классам по футболу для детей из моногородов, сообщает департамент информполитики главы региона.
"Несколько лет назад президент Владимир Владимирович Путин утвердил программу развития моногородов. Это не только создание новых рабочих мест, благоустройство городов, это и развитие человеческого капитала. И сегодняшнее событие – это результат той самой программы. Проект предоставляет ребятам уникальную возможность проявить свои спортивные таланты, обучиться высокой технике футбола", – приводятся в сообщении слова Куйвашева.
Обращаясь к детям, губернатор добавил: "Вы будете тренироваться под чутким руководством ведущих тренеров клубов ЦСКА и "Урал". А самое главное, по результатам мастер-классов среди вас будут отобраны те, кто сможет продолжить карьеру в профессиональном спорте".
Глава региона поблагодарил Макиеву, которая курирует программу "Комплексное развитие моногородов". "Такие мастер-классы стартовали в Тамбове, потом переехали в Казань, дальше нас встречал Саранск, и вот сейчас мы в Екатеринбурге – самом спортивном регионе России", – цитирует Макиеву департамент.
Социальный проект "Тысяча юных футболистов" разработан футбольным клубом ЦСКА. Для проекта организаторы выбрали монопрофильные города РФ, где есть крытые футбольные поля: Тамбов, Казань, Саранск, Екатеринбург, Томск и Красноярск. Здоровый образ жизни – еще одно направление, которое получит развитие в моногородах, уточняется в сообщении.