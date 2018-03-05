ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева в понедельник в Екатеринбурге дали старт всероссийским мастер-классам по футболу для детей из моногородов, сообщает департамент информполитики главы региона.

Мастер-классы проводятся в рамках федеральной приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов". Это социальный проект для детей и подростков, приуроченный к чемпионату мира по футболу 2018 года. В нем примут участие около 200 юных футболистов из 36 моногородов России, уточнили в ведомстве.

"Несколько лет назад президент Владимир Владимирович Путин утвердил программу развития моногородов. Это не только создание новых рабочих мест, благоустройство городов, это и развитие человеческого капитала. И сегодняшнее событие – это результат той самой программы. Проект предоставляет ребятам уникальную возможность проявить свои спортивные таланты, обучиться высокой технике футбола", – приводятся в сообщении слова Куйвашева.

Обращаясь к детям, губернатор добавил: "Вы будете тренироваться под чутким руководством ведущих тренеров клубов ЦСКА и "Урал". А самое главное, по результатам мастер-классов среди вас будут отобраны те, кто сможет продолжить карьеру в профессиональном спорте".

Глава региона поблагодарил Макиеву, которая курирует программу "Комплексное развитие моногородов". "Такие мастер-классы стартовали в Тамбове, потом переехали в Казань, дальше нас встречал Саранск, и вот сейчас мы в Екатеринбурге – самом спортивном регионе России", – цитирует Макиеву департамент.

Социальный проект "Тысяча юных футболистов" разработан футбольным клубом ЦСКА. Для проекта организаторы выбрали монопрофильные города РФ, где есть крытые футбольные поля: Тамбов, Казань, Саранск, Екатеринбург, Томск и Красноярск. Здоровый образ жизни – еще одно направление, которое получит развитие в моногородах, уточняется в сообщении.