Московские цветочные магазины пообещали не повышать цены к 8 марта

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Цены на цветы в магазинах Москвы не повысятся в преддверии 8 марта, рассказали опрошенные РИА Новости представители нескольких цветочных магазинов столицы.

Так, в различных сетевых цветочных магазинах в центре Москвы тюльпаны можно приобрести от 39 рублей при покупке от 9 штук до 110 рублей за штуку, в среднем цены на эти весенние цветы составляют 70-80 рублей за штуку. Помимо этого, популярностью пользуются ирисы, гиацинты, фрезии, нарциссы, каллы и, конечно, розы, цены на которые в зависимости от сорта и длины стебля колеблются в пределах от 80 до 410 рублей. В цветочных салонах заверили, что стоимость цветов останется на таком же уровне и в преддверии Международного женского дня.

"Покупают тюльпаны, само собой, также берут эустомы, ирисы, цимбидиумы (сорт орхидеи — ред.) еще иногда. Сейчас в моду вошли ранункулюсы, раньше их не было. Более крупные цветы – по 125 рублей, более мелкие – по 80 рублей. А так, вообще берут все, мимозы, гиацинты", — рассказали РИА Новости в одном из магазинов сети "Мосцветторг".

В магазине Bocso Fiori в столичном ГУМе тюльпаны можно приобрести от 80 до 110 рублей за штуку. Как сообщили представители магазина, помимо тюльпанов иногда выбор покупателей падает на ранункулюсы по 400 рублей, и сирень, стоимость которой в магазине составляет 460 рублей. Помимо этого, в ГУМе действует акция, по которой можно приобрести букет из 11 тюльпанов и мимозу за 995 рублей.

Сотрудники салонов уверили, что соберут букеты всем желающим и в день праздника, однако тем, кто не желает стоять в очередях, лучше подумать о букете заранее. "Видите, сколько у нас всего. Это здесь много, и еще в подсобке столько же. Так что не переживайте, все будет, еще розы будут, букетов будет очень много, возможно, даже приемлемые по ценовой политике", — сказали в Мосцветторге.