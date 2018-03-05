Вице-премьер Крыма вызвал мэра Евпатории на бадминтонную дуэль

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. В Крыму состоится спортивная дуэль по бадминтону между вице-премьером правительства Виталием Нахлупиным и мэром Евпатории Андреем Филоновым.

Видеоролик, посвященный предстоящему поединку, опубликован в видеоблоге Филонова на YouTube. На нем Филонов и Нахлупин упражняются в бадминтоне на крытых кортах, готовясь к предстоящей спортивной встрече.

"Я тебя вызываю на дуэль. Держись, друг мой", — обращается в видеоролике к мэру Евпатории Нахлупин.

В свою очередь Филонов обещает "порвать" в бадминтоне своего визами. "Не каждый из вице-премьеров кинет вызов Iron мэру", — говорит глава города.

При этом Нахлупин уверен, что победа будет за ним.

"Настоящий тяжеловес крымской политики Виталий Нахлупин и самый известный Iron мэр Андрей Филонов сойдутся в одной единственной схватке, чтобы выяснить, кто повелитель воланчика и ракетки", — говорится в видеоролике.

Спортивная дуэль состоится 10 марта в евпаторийском центре спорта "Эволюция".

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