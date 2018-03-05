Сотрудников СОБР могут привлечь к охране участников ЧМ-2018

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сотрудников СОБР Росгвардии, вероятно, привлекут к охране участников чемпионата мира-2018 по футболу, сообщил журналистам первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

"На подразделения СОБР будут возлагаться одни из самых важных задач, которые мы будем выполнять в период чемпионата мира, если такие будут обозначены в ближайшее время. Пока мы ориентируем специальные отряды быстрого реагирования на те же задачи, которые выполняли в период проведения Кубка конфедераций — это охрана и сопровождение участников чемпионата мира", — сказал Меликов.

По его словам, сейчас подсчитывается количество сил и средств для охраны порядка на чемпионате. Также Меликов отметил, что часть подразделений СОБР будет находиться в резерве для выполнения "внезапно возникающих" задач. Что под этим имеется в виду, он не уточнил.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.