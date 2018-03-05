Путин призвал транспортные компании использовать отечественные технологии

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские транспортные компании должны задействовать новые технологические возможности для роста эффективности отрасли, в частности, речь идет об использовании отечественного программного обеспечения, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Союза транспортников.

Президент отметил, что цифровые решения позволяют "продвинуться в мультимодальных перевозках", покупке билетов через интернет.

"Нужно задействовать новые технологические возможности для роста эффективности отрасли, снижения затрат перевозчиков и владельцев груза для удобства и комфорта пассажиров, в том числе речь идет об использовании конкурентноспособного отечественного программного обеспечения, вот на это хочу особо обратить внимание", — сказал Путин.

"С этого при любом новом проекте нужно начинать, и надо ориентироваться именно на отечественный продукт, тем более, что все возможности для этого у нас есть", — отметил он.