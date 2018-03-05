Минтранс прорабатывает увеличение штрафов за авиадебош

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Вопрос увеличения штрафов за авиадебош находится в проработке, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.

Ранее в понедельник газета "Известия" сообщила, что в правительстве намерены увеличить штрафы за хулиганство в самолете в 10 раз — до 20-40 тысяч рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях намерена поддержать правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

"Данный вопрос находится в стадии проработки", — сообщили в ведомстве.

До этого — в декабре 2017 года — президент РФ Владимир Путин одобрил пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять "черные списки" пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке.