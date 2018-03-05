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Общество

В Грозном тысячи жителей вышли на "Межнациональную зарядку 180318"

15:3305.03.2018
(обновлено: 15:57 05.03.2018)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкУчастники акции Межнациональнай зарядка 180318: выбор чемпионов! в Грозном. 5 марта 2018Участники акции Межнациональнай зарядка 180318: выбор чемпионов! в Грозном. 5 марта 2018
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 5 мар – РИА Новости. Тысячи жителей Чечни провели зарядку в поддержку выборов президента России на центральной площади Грозного, несмотря на моросящий дождь. Они по 18 раз выполнили комплекс упражнений под руководством известных спортсменов — олимпийского чемпиона, ныне депутата Госдумы Бувайсара Сайтиева, профессионального кикбоксера, заслуженного мастера спорта России по тайскому боксу Артема Левина, абсолютного чемпиона по каратэ Лечи Курбанова.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кадыров принял участие в эстафете "Выбор чемпионов"

Всероссийская эстафета "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!", инициированная Федеральным агентством по делам национальностей в рамках проекта "Межнациональное движение "ПроРФ", стартовала 1 марта. Присоединиться к участию могут все желающие. Суть акции заключается в том, что до 18 марта — дня выборов президента Российской Федерации — в регионах страны пройдут массовые тренировки, в ходе которых будет выполнено 180318 спортивных упражнений: приседаний, подтягиваний и т.д. Акция также проходит в социальных сетях.

​Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что акция стартует в Грозном, далее эстафета будет передана всей стране.

"Эту зарядку 180318 мы посвящаем важнейшему дню в нашей стране, который состоится 18 марта. Начинаем мы ее в Грозном, потому что Грозный — спортивный город, как и вся республика. Многие спортивные события происходят здесь, глава республики Рамзан Кадыров уделяет этому большое внимание и сам любит и занимается спортом. Поэтому мы здесь. Поэтому мы все вместе покажем и передадим эстафету другим кавказским республиками и дальше всей стране. Вперед, Россия! Вперед, Грозный!" — заявил Баринов перед стартом зарядки.

В акции приняли участие чиновники, представители молодежных организаций, студенты и школьники, всего, по оценке организаторов, свыше 5 тысяч человек.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкМестные жители на акции "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!" в Грозном. 5 марта 2018
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Местные жители на акции "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!" в Грозном. 5 марта 2018
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