В Грозном тысячи жителей вышли на "Межнациональную зарядку 180318"

ГРОЗНЫЙ, 5 мар – РИА Новости. Тысячи жителей Чечни провели зарядку в поддержку выборов президента России на центральной площади Грозного, несмотря на моросящий дождь. Они по 18 раз выполнили комплекс упражнений под руководством известных спортсменов — олимпийского чемпиона, ныне депутата Госдумы Бувайсара Сайтиева, профессионального кикбоксера, заслуженного мастера спорта России по тайскому боксу Артема Левина, абсолютного чемпиона по каратэ Лечи Курбанова.

Всероссийская эстафета "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!", инициированная Федеральным агентством по делам национальностей в рамках проекта "Межнациональное движение "ПроРФ", стартовала 1 марта. Присоединиться к участию могут все желающие. Суть акции заключается в том, что до 18 марта — дня выборов президента Российской Федерации — в регионах страны пройдут массовые тренировки, в ходе которых будет выполнено 180318 спортивных упражнений: приседаний, подтягиваний и т.д. Акция также проходит в социальных сетях.

​Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что акция стартует в Грозном, далее эстафета будет передана всей стране.

"Эту зарядку 180318 мы посвящаем важнейшему дню в нашей стране, который состоится 18 марта. Начинаем мы ее в Грозном, потому что Грозный — спортивный город, как и вся республика. Многие спортивные события происходят здесь, глава республики Рамзан Кадыров уделяет этому большое внимание и сам любит и занимается спортом. Поэтому мы здесь. Поэтому мы все вместе покажем и передадим эстафету другим кавказским республиками и дальше всей стране. Вперед, Россия! Вперед, Грозный!" — заявил Баринов перед стартом зарядки.

В акции приняли участие чиновники, представители молодежных организаций, студенты и школьники, всего, по оценке организаторов, свыше 5 тысяч человек.