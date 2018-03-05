Глава РАН предложил варианты решения проблемы с дефицитом воды в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев предложил провести в Крыму геофизическую разведку в поисках воды, недостающей для нужд сельского хозяйства.

Ранее глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль сообщил, что крымские аграрии в связи с дефицитом воды для полива полностью перешли на капельное орошение.

Сергеев предложил сосредоточить на решении проблемы с нехваткой воды усилия ученых из различных отраслей. "Мы видим, что есть очень серьезные задачи, связанные с тем, что нужно провести серьезные геофизические исследования водных ресурсов Крыма. Не исключено, что за время работы Северно-крымского канала вода где-то осталась, и ее стоит современными методами поискать. Современные методы геофизической разведки здесь важны", — сказал Сергеев журналистам.

Кроме того, по его мнению, также можно более рационально использовать для полива отработанную воду. "Методы опреснения воды, они, по крайне мере, насколько я понимаю, тоже могут подходить для полива", — подчеркнул Сергеев.

Глава РАН также предложил создать современную электронную карту сельскохозяйственных земель Крыма.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий — около 140 тысяч гектар. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, и в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал, а также бурением новых артезианских скважин.

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